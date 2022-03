Diebstahl in Leinfelden-Echterdingen

1 Der unbekannter Täter verschaffte sich über ein Fenster Zugang zur Wohnung. (Symbolbild) Foto: dpa/Silvia Marks

Zwischen Samstag und Montag ist ein Unbekannter in eine Wohnung in Echterdingen (Kreis Esslingen) eingebrochen und hat Schmuck gestohlen. Die Polizei ermittelt.















Leinfelden-Echterdingen - Eine Wohnung in der Obergasse in Echterdingen wurde in der Zeit zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Montag, 15 Uhr, zum Ziel eines Einbrechers. Der Täter hebelte laut Polizeiangaben ein Fenster auf und durchwühlte anschließend die Räume. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Unbekannte Schmuck von noch unbekanntem Wert. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung kamen Experten der Kriminalpolizei vor Ort.