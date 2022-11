1 Die Unbekannten gelangten unter anderem durch eine Terrassentür in das Innere einer Gaststätte. (Symbolbild) Foto: dpa/Franz-Peter Tschauner

In der Nacht von Montag auf Dienstag brechen mehrere Unbekannte in drei Gaststätten in Kirchheim (Kreis Esslingen) ein. Sie erbeuten Smartphones, Bargeld und eine Flasche Champagner.















Mehrere unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in drei Gaststätten in Kirchheim (Kreis Esslingen) eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei schlugen die Unbekannten an einem Lokal in der Wollmarktstraße mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und stiegen durch diese ins Innere. Bei einem Restaurant in der Dettinger Straße gelangten die Einbrecher über den Hintereingang in das Gebäude. In der Hahnweidstraße öffneten die Täter gewaltsam eine Terrassentür, um in das Innere einer Pizzeria einzudringen.

Ersten Erkenntnissen nach erbeuteten die Einbrecher mehrere Smartphones, Bargeld, einen Laptop sowie eine Flasche Champagner. Der Wert des Diebesguts steht laut Polizei noch nicht fest. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung der Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen und überprüft, ob ein möglicher Tatzusammenhang besteht.