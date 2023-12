Diebstahl in Filderstadt: Ladendieb wird erwischt – und flüchtet

Diebstahl in Filderstadt

1 Mann entwendet Waren im Wert von 70 Euro. Foto: adobe.com/Andrey Popov

Einem Ladendetektiv in Bernhausen ist es am Montagnachmittag gelungen einen Ladendieb auf frischer Tat zu ertappen. Als beide zum Fahrzeug des Tatverdächtigen gingen, stieg dieser plötzlich ein und fuhr los.











Link kopiert

Ein Unbekannter ist am Montagnachmittag nach einem Ladendiebstahl mit seinem Auto geflüchtet. Laut der Polizei ertappte der Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes in der Karlstraße in Bernhausen den Mann gegen 16.40 Uhr, als er Waren im Wert von knapp 70 Euro entwenden wollte. Als beide zum Fahrzeug des Tatverdächtigen gingen, stieg dieser plötzlich ein und fuhr los. Der Ladendetektiv musste zur Seite springen, um nicht von dem Wagen erfasst zu werden. Dem Unbekannten gelang anschließend die Flucht. Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,75 Meter groß, kräftige Statur, schwarzer Vollbart, mittellange schwarze Haare, Brille, auffällige schwarz-goldene Schuhe. Das Polizeirevier Filderstadt nimmt Hinweise zum Täter unter der Rufnummer 07 11 / 7 09 13 entgegen.