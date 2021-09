1 Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib der orange-weißen KTM, Typ 390 Duke geben können (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

In den vergangenen Tagen ist ein orange-weißes Motorrad aus einer Tiefgarage am Esslinger Marktplatz entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Esslingen - Aus einer Tiefgarage am Esslinger Marktplatz ist in diesen Tagen ein Motorrad gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei entwendete der Täter die Maschine der Marke KTM, Typ 390 Duke von den dortigen Motorradabstellplätzen in der Zeit von Samstag, 4. September, bis um 11.30 Uhr am Montag dieser Woche.

Das amtliche Kennzeichen des Motorrads lautet ES – LH 92. Das Motorrad ist drei Jahre alt und hat nach Angaben der Polizei einen Zeitwert etwa 5.000 Euro.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an das Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711/3990-0.