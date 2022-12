1 Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb nach Angaben der Polizei erfolglos. (Symbolbild) Foto: dpa/ Karl-Josef Hildenbrand

Am frühen Samstagmorgen wurde in Esslingen ein Mann gegen eine Wand gedrückt und ausgeraubt. Die Fahndung blieb erfolglos.















Am frühen Samstagmorgen um 1.40 Uhr wurde ein 22 Jahre alter Mann in Oberesslingen angegriffen und bestohlen. Als er die Treppe der Unterführung am Bahnhof nutzte, wurde er plötzlich von hinten gestoßen und taumelte in Richtung Tunnelwand.



Kurz darauf wurde er mit dem Gesicht zur Wand gepresst, um ihm dabei seine Geldbörse aus der Gesäßtasche herauszuziehen. Zwei unbekannte männliche Personen flüchteten daraufhin durch die Unterführung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb nach Angaben der Polizei erfolglos.