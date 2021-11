Diebstahl in Esslingen

Von Mittwoch bis Montag sind aus einem in Esslingen geparkten Lastwagen eines Landschaftsgärtners Gartengeräte im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.















Esslingen - Zwischen Mittwoch und Montag hat ein unbekannter Täter in Esslingen hochwertige Gartengeräte der Marke Stihl aus dem Lastwagen eines Landschaftsgärtners gestohlen.

Nach Angaben der Polizei brach ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Mittwoch, 17:00 Uhr, bis Montag, 7:00 Uhr, das Vorhängeschloss an einem Staufach des Lastwagens auf. Der Täter entwendete aus dem in der Eberspächerstraße geparkten Lkw zwei Heckenscheren, eine Motorsäge, einen Laubbläser sowie eine Kettensäge samt dazugehörigen Akkus und Zubehör.

Die Polizei schätzt den Schaden auf über 3.000 Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3990-0 um Hinweise zum Verbleib des Diebesguts.