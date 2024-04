Diebstahl in Esslingen-Berkheim: Jeep Wrangler gestohlen – Polizei sucht nach Zeugen

1 Die Polizei sucht nach Personen, die den Diebstahl beobachteten oder mehr zum Verbleib des Wagens wissen (Symbolbild). Foto: Imago//Ulrich Wagner

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen weißen Jeep Wrangler in Berkheim gestohlen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.











Ein weißer Jeep Wrangler ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Esslingen-Berkheim gestohlen worden. Das meldet die Polizei, die nun nach Zeugen sucht.

Ein unbekannter Täter entwendete demnach das Auto auf noch ungeklärte Art und Weise in der Zeit zwischen 22 Uhr am Mittwochabend und 9.45 Uhr am Donnerstagmorgen. Zu diesem Zeitpunkt war der Jeep in der Brunnenstraße abgestellt und hatte die amtlichen Kennzeichen ES-M 5455 angebracht. Die Kriminalpolizei Esslingen bittet Zeugen, die die Tat beobachteten oder Angaben zum Verbleib des Autos machen können, sich unter der Telefonnummer 0711 3990 0 zu melden.