1 Mit Hilfe von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei sollen die Täter überführt werden (Symbolbild). Foto: pixa/xusenru

In Denkendorf und Deizisau (Kreis Esslingen) wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Münzgeldautomaten geplündert. Die Polizei ermittelt in dem Fall mit Hilfe von Spurensicherungsspezialisten.

Denkendorf/Deizisau - In der Nacht von Montag auf Dienstag sind zwei Münzgeldautomaten, davon einer in der Karlstraße in Denkendorf und einer in der Straße Am Marktplatz in Deizisau aufgebrochen und ausgeplündert worden. Laut Angaben der Polizei handelt es sich möglicherweise um dieselben Täter. Die Täter haben die Münzgeldautomaten jeweils mit Gewalt aufgebrochen und sich so Zugang zum Inhalt verschafft. Über die Höhe des Schadens machte die Polizei keine Angaben. Die Polizeiposten Neuhausen und Plochingen haben mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.