Diebstahl auf Baustelle im Kreis Esslingen: Hunderte Meter Kupferkabel geklaut

1 Die Polizei ermittelt im Fall eines Diebstahls auf einer Baustelle in Bissingen. Foto: dpa/Marijan Murat

Diebesgut in großen Mengen haben Unbekannte auf einer Baustelle in Bissingen an der Teck (Kreis Esslingen) erbeutet. Darunter große Werkzeugmaschinen und hunderte Meter Kupferkabel. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.











Großen Schaden haben Unbekannte auf einer Baustelle in Bissingen hinterlassen. Wie die Polizei berichtet, wurde in der Zeit von Donnerstag, 16 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, ein Baucontainer an der Alten Dettinger Straße aufgebrochen und zahlreiche Maschinen entwendet, unter anderem ein großer Bohrkopf mit einem Durchmesser von 80 Zentimetern und mehrere hundert Meter Kupferkabel. Zum Transport sei mindestens ein Transporter oder ein großer Anhänger notwendig gewesen, meint die Polizei. Sie bittet um Hinweise unter 070 23 / 90 05 20.