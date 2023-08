1 Die Polizei hat einen 17-jährigen mutmaßlichen Rollerdieb verhaftet. Foto: imago/Eibner/imago stock&people

Ein 17-jähriger Teenager soll zwei Fahrzeuge in Denkendorf und Nellingen gestohlen haben. Die Polizei fahndete mit sechs Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber nach dem Verdächtigen.















Von einem „raschen Fahndungserfolg“ spricht die Polizei in ihrem Pressebericht. Am späten Mittwochabend gegen 23.30 Uhr sei die Meldung eingegangen, dass zwei Unbekannte in der Denkendorfer Straße in Ostfildern-Nellingen einen Roller gestohlen hätten. Während der sofort eingeleiteten Fahndung wurde laut Polizei ein weiterer Diebstahlsfall in der Uhlandstraße in Denkendorf gemeldet. Aufgrund dieses mutmaßlichen erneuten Diebstahls wurde die Fahndung ausgeweitet. Laut Polizeibericht waren sechs Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.