Vor drei Jahren war eine auf Bankautomaten spezialisierte kriminelle Bande in der Region unterwegs. Wenig später wurde sie verhaftet. Ein Mitglied wurde in den Kosovo abgeschoben und tauchte dort unter. Nun wurde er in Deutschland gefasst.















Geldautomaten in Nürtingen und Sindelfingen waren vor etwa drei Jahren das Ziel einer kriminellen Bande. Die insgesamt vier Täter hatten die Automaten damals aufgebrochen und sich somit des schweren Bandendiebstahls schuldig gemacht. Sie wurden zu Haftstrafen von zwei bis drei Jahren ohne Bewährung verurteilt. Einer der Täter, ein 37 Jahre alter Mann, wurde auf zwei Jahre und zehn Monate Gefängnis verurteilt und nach knapp eineinhalb Jahren Haft in sein Heimatland Kosovo abgeschoben. Anschließend tauchte er unter. Knapp eineinhalb Jahre später, am 7. August, haben Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamts den Mann auf einer Baustelle in Lahr festgenommen. Dies teilte die zuständige Staatsanwaltschaft Stuttgart jetzt am Dienstag mit.

Der 37-Jährige war, nachdem er einen Teil der Haftstrafe verbüßt hatte, abgeschoben worden. Infolgedessen sei die restliche Strafe außer Vollzug gesetzt worden, sagt Aniello Ambrosio, Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Dem Mann war es dadurch verboten, wieder nach Deutschland einzureisen. Wenn er dies missachtet, muss er seine verbleibende Haftstrafe absitzen. Der Mann sei indessen untergetaucht und es habe jede Spur gefehlt, bis kürzlich die Handschellen klickten. Der 37-Jährige reiste offenbar illegal wieder nach Deutschland ein und befindet sich nun wieder in Haft.

Polizei stellt gefälschte Dokumente sicher

Bei dem Mann wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft kroatische Ausweisdokumente sichergestellt. Es besteht der Verdacht, dass es sich bei den Dokumenten um Fälschungen handeln könnte und die Papiere auf falsche Namen ausgestellt sein könnten, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der 37-Jährige wurde umgehend dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und sitzt seitdem im Gefängnis. Wie ein Schöffengericht am Amtsgericht Nürtingen feststellte, soll er auch für die Organisation der Tat sowie die Beschaffung der Werkzeuge verantwortlich sein.