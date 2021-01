Die vierte CD der Poems on the Rocks aus Esslingen

1 Die Poems on the Rocks haben ihre vierte CD aufgelegt. Foto: Gaby Weiß

Englische Rocksongs präsentieren die Poems on the Rocks aus Esslingen mit der deutschen Übersetzung. Das Konzept hat ihnen eine große Fangemeinde eingebracht. Jetzt ist ihre vierte CD erschienen.

Esslingen - Die Melodien von Bruce Hornsbys „The Way It Is“, Peter Gabriels „Sledgehammer“ oder Phil Collins‘ „In The Air Tonight“ kann jeder Fan klassischer Rockmusik mitsummen, -brummen oder -grölen. Die englischen Texte dieser Songs haben freilich nur wenige parat. „Was singen die da eigentlich?“, fragt sich so mancher, denn nicht nur bei den Inhalten hapert es bei den meisten, sondern auch bei all dem, was zwischen den Zeilen steht.