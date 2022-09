33 1926 kommt Elizabeth in London zur Welt - und niemand kann damals ahnen, dass die kleine Prinzessin einmal Königin von Großbritannien wird. Lilibet, wie die Kleine genannt wird, und ihre Schwester Margaret sind die Töchter von Lady Elizabeth Bowes-Lyon und des Windsor-Prinzen Albert, der als Zweitgeborener nicht damit rechnen kann, jemals König zu werden. Foto: Buckingham Palace/dpa

Der Tod der Queen vollzieht sich nach einem genauen Protokoll, das sie selbst zu Lebzeiten mit geplant hat. Darin wird sogar die Kleiderordnung der BBC-Kommentatoren geregelt.















Mit Elizabeth II. ist nicht einfach eine Königin gestorben, sondern der Souverän des Landes. Deswegen ist ihr Tod nicht nur ein familiärer Trauerfall, sondern ein Staats- und Verfassungsakt – und wie stets auf den Britischen Inseln vollzieht sich dies in genau festgelegten Ritualen und Zeremonien. „The Queen is dead. Long live the King“: Für die Öffentlichkeit muss ganz wie noch im Mittelalter der rechtmäßige Übergang von Elizabeth zu ihrem ältesten Sohn Charles zelebriert werden. Deswegen hat Elizabeth II. selbst den exakten Ablauf der kommenden Tage mit festgelegt und abgesegnet. Der Codename dafür lautet: „London Bridge is down“, London Bridge ist zerstört.