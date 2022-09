7 Über 70 Jahre lang war er Thronfolger. Nun ist Charles III. der neue König. Foto: AFP/Justin Tallis

Durch den Tod der Queen ergibt sich eine neue Thronfolge. Charles III. ist der neue König, sein ältester Sohn William rutscht damit auf Platz zwei. Aber an welcher Stelle steht Prinz Harry?















Wer in der Thronfolge auf die verstorbene Elizabeth II. folgt, ist in der Bill of Right und dem Act of Settlement festgeschrieben. Bis zu einer Neuregelung 2011 galt die männliche Primogenitur, das bedeutet die männlichen Erstgeborenen des Throninhabers und ihre Nachfahren hatten ein Vorrecht. Seit dem Beschluss der Staaten des Commonwealth Realm gilt unabhängig vom Geschlecht die Reihenfolge der Geburt. Jedoch nur für weibliche Nachkommen, die nach dem 28. Oktober 2011 geboren sind. Prinzessin Anne, die Tochter von Elizabeth II., hat deshalb immer noch nach ihren Brüdern Andrew und Edward Anspruch auf den Thron.