13 Liebt sein neues Handwerk: Dirk Tyschler hat im April seine Eis- und Schokoladenmanufaktur Kesselglück eröffnet Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Vom Unternehmensberater zum Gelatiere: Mit der Eis- und Schokoladenmanufaktur Kesselglück hat sich Dirk Tyschler in der Innenstadt einen Traum erfüllt. Auch die anderen Stuttgarter Eismacher starten mit Neuheiten in die Saison.















Link kopiert

Dirk Tyschler hat „ganz klassisch angefangen“ – mit Himbeere. „Die war geil“, sagt er. Etwa 15 Jahre ist es her, als sich der Unternehmensberater eine kleine Kompressormaschine zum Eismachen kaufte. Bei jeder Reise besuchte er Eisdielen, sammelte Rezepte und „schöne Ideen“. Dann studierte er an der Eis-Universität in Bologna und belegte Seminare an Koch’s Eisfachschule in Berlin. „Ich bin ein Quereinsteiger, ich will alles genau wissen“, sagt der 54-Jährige. Am 1. April eröffnete er seine Eis- und Schokoladenmanufaktur, Kesselglück heißt der Laden in der Nadlerstraße. Damit will er nicht nur sich glücklich machen, sondern alle Stuttgarter. Wobei die Auswahl wieder größer ist: Die Eiswerkstatt und die Schleckerei sind in die Saison gestartet, Old Bridge, Bertazzoni und Vana warten schon länger auf schönes Wetter.