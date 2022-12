1 Anton Model lebt als Obstbauer in Hagnau. Dass er adoptiert ist, erfährt er mit zwölf, als er seine Geburtsurkunde findet. Foto: Andy Reiner

Anton Model ist der Sohn einer ukrainischen Zwangsarbeiterin, die von den Nazis an den Bodensee verschleppt wurde. 50 Jahre nach seiner Geburt findet er seine leibliche Mutter wieder. Das grenzt an ein Wunder.















Link kopiert

Am 31. Dezember wird Anton Model 79 Jahre alt. Weil das der Silvestertag ist, steht in seiner Taufurkunde als Zweitname Sylvester. Wer ihm diesen Namen gegeben hat und wer ihn bei der Taufe am 5. Januar 1944 in der katholischen Pfarrkirche Markdorf am Bodensee in den Händen gehalten hat, das weiß Model nicht. Nun kann man sagen, das sei ja auch nicht wichtig. Aber in einem Leben voller Wissenslücken und der Suche nach Wahrheit kommt jedem noch so kleinem Detail Bedeutung zu. Denn Anton Model wurde seiner Mutter gleich nach der Geburt geraubt. Er ist das Kind einer ukrainischen Zwangsarbeiterin.