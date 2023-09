4 Vergangenes Jahr ist Wiebke Lühmann nach Freiburg gezogen, auch weil sie rund um die Stadt optimal trainieren kann. Foto: Rémy Vroonen/ Foto:

Seit vier Jahren erkundet Wiebke Lühmann auf ihrem Fahrrad die Welt. Mittlerweile lebt die Freiburgerin von ihrer Abenteuerlust.















Bevor Wiebke Lühmann aufbrechen will, um mit ihrem Mountainbike die Alpen zu überqueren, kurbelt sie über einen Schotterweg durch das Bohrertal bei Freiburg. In ihrem Rücken werden die Häuser der Stadt immer kleiner, vor ihr erhebt sich der Schauinsland, durch die Fichtengiebel am Wegesrand dringt das Nachmittagslicht. Am Fahrrad hat Lühmann schon die Gepäcktaschen für ihren Trip festgezurrt. In einer Tasche am Lenker hat sie das Zelt gestopft, den Proviant und die Wertsachen. In die Satteltasche die Wechselkleider, den Schlafsack und die Isomatte. Sie plant, mit dem Rad am nächsten Tag in den Zug nach München zu steigen, von dort Alpenpässe zu erklettern und dann runter nach Mailand zu rollen.