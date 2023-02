1 Jean-Pierre zusammen mit seiner Hündin Ally auf dem Sofa Foto: Ines Rudel/rudel

Jean-Pierre Maier aus Ostfildern hat Diabetes Typ I und ihm fiel es schwer, seinen Blutzuckerspiegel zu kontrollieren – bis die Hündin Ally in sein Leben kam. Sie weicht ihm seither nicht mehr von der Seite und ist ein tierischer Lebensretter.















Es ist ein gewöhnlicher Morgen, an dem Jean-Pierre Maier aus Ostfildern mit seinem Hund spazieren geht, als dieser auf einmal abrupt sitzen bleibt und nicht mehr weitergehen will. Er ist überrascht, denn das hat sein Vierbeiner bisher noch nie gemacht. Doch die Warnung erkennt er genau: Ally, eine ausgebildete Diabetikerwarnhündin, macht ihn auf diese Weise darauf aufmerksam, dass sein Blutzuckerspiegel zu niedrig ist. Durch die schnelle Einnahme von Traubenzucker kann er rechtzeitig seine Unterzuckerung in den Griff bekommen.