TVB Stuttgart mit Heimspiel in Runde drei

1 Der TVB Stuttgart und Marino Maric steigen in der dritten DHB-Pokal-Runde ein – Gegner ist Aufsteiger ThSV Eisenach. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Gutes Los für den Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart in der dritten Runde des DHB-Pokals. Das Team von Trainer Michael Schweikardt spielt daheim gegen Aufsteiger ThSV Eisenach. Frisch Auf Göppingen muss auswärts ran.















Der Wettbewerb um den Pokal des Deutschen Handballbundes (DHB) ist wieder einmal mit einem neuen Modus in die Saison gestartet. So steigen 15 Clubs der Bundesliga erst in der dritten Runde (3. bis 5. Oktober) ein. Die drei Erstplatzierten des vergangenen DHB-Pokal-Wettbewerbs sogar erst im Achtelfinale (12./13. Dezember), dies sind die Rhein-Neckar Löwen, der SC Magdeburg und die SG Flensburg-Handewitt.

Frisch Auf mit Lospech

Der TVB Stuttgart zog dabei ein machbares Los. Das Team von Trainer Michael Schweikardt spielt zu Hause gegen den ThSV Eisenach. Der Aufsteiger gastiert bereits am 10. September (18 Uhr) in der Porsche-Arena zum Punktspiel. Ligarivale Frisch Auf Göppingen hatte dagegen wieder einmal Lospech. Für die Mannschaft von Trainer Markus Baur geht es zum Ligakonkurrenten TBV Lemgo Lippe.

Der Gegner des HBW Balingen-Weilstetten steht noch nicht fest. Der Aufsteiger muss zum Sieger der Zweitrundenpartie TuS N-Lübbecke gegen GWD Minden.

Zweitligist SG BBM Bietigheim spielt in der zweiten Runde beim Drittligisten TuS Ferndorf. Der von Daniel Brack trainierte Drittligist HC Oppenweiler/Backnang trifft auf Zweitligist TuSEM Essen.

Bundesligainterne Duelle gibt es bei den Spielen THW Kiel – HSG Wetzlar und HC Erlangen – Füchse Berlin.

DHB-Pokal

Termin

2. Runde: September 2023 , 3. Runde: 3. bis 5. Oktober, Achtelfinale: 12./13. Dezember, Viertelfinale: 3./4. Februar 2024, Final Four: 13./14. April 2024.