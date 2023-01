1 Von vier Abi-Lektüren stammen drei von Männern. Lehrerin Birgit Hecht vom Robert-Bosch-Gymnasium Gerlingen würde gern mehr Autorinnen mit ihrem Deutsch-Leistungskurs lesen. Foto: Simon Granville

Goethe, Schiller, Kafka, Mann – die Lektüren im Gymnasium kommen vor allem von männlichen Autoren. Warum das so ist, und ob sich das ändern müsste.















Wie wirkt dieser Karl Roßmann? „Jung und naiv“, sagt Anna. „Wenig markant“, sagt Jasper. „Ein wenig dümmlich“, sagt James. Lehrerin Birgit Hecht notiert die Begriffe auf der Folie, die ein Beamer an die Wand wirft. Auf dem Stundenplan ihres Deutsch-LK am Robert-Bosch-Gymnasium in Gerlingen steht Franz Kafkas „Der Verschollene“. Heute charakterisieren sie die Hauptfigur: aus Prag ist der junge Mann, bürgerliches Milieu, Klavierunterricht, hat kräftiges Haar und ein „ansprechendes Äußeres“. Er ist inkonsequent, pflichtbewusst, hilfsbereit, aber es mangelt ihm auch an Selbstkritik. 17 Jahre ist er alt, so alt wie die meisten im Klassenzimmer. Damit erfüllt Karl Roßmann zumindest ein Kriterium, das Birgit Hecht an eine gute Schullektüre anlegt. Sie knüpft an die Lebenswelt der jungen Leser an.