Deutscher Poliermeister aus dem Kreis Esslingen: Kevin bringt jedes Auto auf Hochglanz

1 In seiner Werkstatt in Kohlberg bereitet der frisch gekürte Poliermeister Autos jeglicher Art auf. Foto: /Tim Kirstein

Kratzer weg reicht nicht: Für Kevin Vöhringer ist Lackpflege nicht nur Beruf, sondern Leidenschaft. Jetzt hat der 31-Jährige die deutsche Meisterschaft im Polieren gewonnen. Uns verrät er, wie man die Karosserie auf Hochglanz bringt.











Von außen wirkt die Garage in der Schillerstraße in Kohlberg eher unscheinbar. Umso erstaunlicher ist der Anblick, der sich beim Betreten des Innenraums bietet. Eine hell erleuchtete Werkstatt, an den Wänden hängen Regale, auf denen Reiniger, Polituren und Werkzeuge stehen. Hier arbeitet Kevin Vöhringer, der deutsche Poliermeister 2023.