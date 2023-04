Ein Esslinger in der Nationalmannschaft

1 Kurz nach dem Spiel wird der 24-Jährige Davud Vehab von den jüngeren Fans nach einem Selfie gefragt. Foto: Giacinto Carlucci

Davud Vehab vom FC Esslingen ist ein Senkrechtstarter in Sachen Futsal und im Kader der deutschen Nationalmanschaft. Der Sport bestimmt seinen Alltag.















Die Fans klatschen und jubeln, als es in der Halle dunkel wird, die Lichtshow beginnt und die Mannschaften des deutschen und des schwedischen Futsal-Teams das Feld betreten. Dann geht das Licht wieder an, die Nationalhymnen ertönen und der Schiedsrichter pfeift das Spiel an. Mit dabei ist der gebürtige Esslinger Davud Vehab.