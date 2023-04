VfB Stuttgart beim VfL Bochum Wie die VfB-Künstler ihr Kämpferherz entdecken

Beim Sieg in Bochum zeigt sich an Enzo Millot die Wandlung des VfB im Abstiegskampf – der Techniker stürzt sich in die Zweikämpfe wie kein anderer. Woran liegt das plötzlich?