Nach DFB-Pokalspiel gegen Hoffenheim Einen Tag nach Wiederbelebung: RB-Fan in Krankenhaus gestorben

Am Rande des DFB-Pokalspiels von RB Leipzig gegen Hoffenheim ist am Mittwochabend ein Leipzig-Fan am Eingangstor zum Stadion zusammengebrochen. Tags darauf starb der Mann in einem Krankenhaus.