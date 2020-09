6 Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Foto: SDMG

In Dettingen hat in der Nacht zum Montag in einem Wohnhauskeller ein Wäschetrockner Feuer gefangen. Von den Bewohnern wurde niemand verletzt.

Dettingen/Teck - In Dettingen hat in der Nacht zum Montag ein Wäschetrockner im Keller eines Wohnhauses Feuer gefangen. Laut Polizeiangaben war das Gerät kurz nach 22.30 Uhr aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten und rauchte stark.

Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften angerückt war, konnte die Flammen rasch löschen. Die Hausbewohner blieben unverletzt. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Fahrzeugen und fünf Rettungskräften vor Ort. Der durch den Brand entstandene Schaden ist derzeit noch nicht bekannt.