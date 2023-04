Stuttgarter Frühlingsfest 2023 Tipps für Eltern – Wie der Wasenbesuch mit Kindern zum Erlebnis wird

Das 83. Stuttgarter Frühlingsfest steht an – viele Kinder können es kaum erwarten. Wann wird es für Familien am günstigsten, wie vermeidet man den Zuckerschock und was, wenn das Kind im Wasengetümmel verloren geht? Acht Tipps für Eltern.