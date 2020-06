1 Den Dialog mit dem Künstler Tesfaye Urgessa (rechts) in der Kreuzkirche genießt Nürtingens OB Johannes Fridrich Foto: Horst Rudel

Seine großformatige Malerei zeigt der Maler Tesfaye Urgessa in der Nürtinger Kreuzkirche. Die Ausstellung, die das Kulturamt in seiner Wahl-Heimat organisiert, liegt dem international gefragten Künstler am Herzen.

Nürtingen - Schwerkraft lässt der Maler Tesfaye Urgessa in seinen großformatigen Werken hinter sich. Er lenkt den Blick auf verletzte, verletzliche Menschen, die starke Gefühle wecken. „In meiner Kunst verarbeite ich, was ich fühle“, sagt der Maler, der 1983 in Addis Abeba in Äthiopien geboren wurde. Ihm gehe es ihm nicht darum, etwas zu erzählen, denn „die Gefühle sollen sich auf die Betrachter übertragen“. Nach langer Corona-Pause ist der Nürtinger Künstler glücklich, dass die Ausstellung in der Kreuzkirche stattfinden kann. Ab 21. Juni sind die großformatigen Werke im ehemaligen Gotteshaus aus dem 15. Jahrhundert zu sehen.