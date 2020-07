1 Foto: Ines Rudel

Ohne Schulball und Abigag muss der Corona-Jahrgang die Schule verlassen – ein paar originelle Ideen haben den Abschied versüßt.

Kreis Esslingen - Madlen und Zoe haben mit dem Traktor Baujahr 1964 das mit Abstand coolste Gefährt für den Abi-Autokorso in Gang gesetzt. Die beiden Gymnasiastinnen knattern auf dem landwirtschaftlichen Gefährt voran, ihre Mitschüler folgen in vielen Autos. So macht die vom Max-Planck-Gymnasium ausgehende Autoschlange die Nürtinger Innenstadt unsicher – behördlich genehmigt, versteht sich. Normalerweise stehen die Mitschüler Spalier, wenn die Abiturienten der Schule für immer Ade sagen, doch in Corona-Zeiten ist halt alles anders. „Das ist ein toller Jahrgang, der in der Krise neue Ideen geboren hat“, lobt derweil die Schulleiterin Petra Notz die 95 Mädchen und Jungs.