6 David will die Frauen beim Surfen beeindrucken. Foto: RTL

In der siebten Folge von „Der Bachelor“ auf RTL dreht sich alles ums Küssen. Doch während die anderen Kandidatinnen nur davon reden, will eine Frau nicht länger warten.















Link kopiert

Das Konzept der Dating-Sendung „Der Bachelor“ auf RTL sieht vor, dass die Kandidatinnen in einer Villa in Mexiko darauf warten, bis Junggeselle David Jackson aus Stuttgart eine oder mehrere von ihnen für ein Date auserwählt. Erfolgt eine Einladung, dürfen sie die Villa verlassen für ein Abenteuer in der Gruppe oder ein romantisches Dinner mit ihm alleine. Kandidatin Alyssa ergriff zwar schon zu Beginn der Staffel die Initiative und bat David über ein Zettelchen um ein Einzeldate – doch sie musste sieben lange Wochen darauf warten.

Als es nun endlich soweit ist, wird Alyssa selbst aktiv. Nach einem Barbecue, ernsten Gesprächen über den Tod ihrer Schwester und kuscheligen Momenten fackelt die 36-Jährige nicht lange – und küsst David. Der ist ein bisschen perplex: „Das nenne ich mal, die Zeit nutzen.“ Die neue Seite, die er an Alyssa kennengelernt hat, gefällt ihm aber. „Alyssa ist eine gestandene Frau, die sich nimmt, was sie will“, zieht er sein Fazit.

Die anderen Frauen reagieren eifersüchtig

Wieder zurück in der Villa überrascht Alyssa ihre Mitstreiterinnen mit ihrem Bericht über den Date-Abend. „Ich bin abgefuckt“, reagiert Leyla. Sie habe sich und Alyssa eigentlich auf der Abschussliste gesehen. Nun aber hat sich eine in der Gunst des Bachelors nach vorne gekämpft, mit der niemand so richtig gerechnet hatte.

Denn die Kandidatinnen waren eher davon ausgegangen, dass Angelina nach Lisa und Rebecca zum Zug kommt. Sie und David hatten von Anfang an eine Verbindung zueinander, doch seit einem Einzeldate in der ersten Woche bekam auch die Kandidatin aus Albstadt nur noch wenig Gelegenheit für zweisame Momente mit dem Bachelor. Doch schon am nächsten Abend ist es auch bei ihr so weit: sie wird zu einem Date unter dem Motto „1001 Nacht“ eingeladen. „Ich habe mich danach gesehnt, endlich mehr Zeit mit Angelina zu verbringen“, gibt David zu.

Im Whirlpool küssen sich David und Angelina

Bei einem Bad im Whirlpool knistert es dann merklich zwischen den beiden – und sie küssen sich. Die Knutscherei will gar kein Ende nehmen, doch dann lässt David Angelina zwischen drei Wünschen wählen. Sie darf entweder seinen Instagram-Account ansehen, eine Rose erhalten (und damit sicher in die nächste Woche kommen) oder ihr Date um 15 Minuten verlängern. Angelina wählt die Rose. David ist enttäuscht: „Angelina hätte definitiv sowieso eine Rose bekommen. Zeit ist aber das kostbarste, was wir hier haben.“ Doch trotz dieser kleinen Uneinigkeit geht der Abend harmonisch zu Ende. Beide sind sich sicher: „Da ist auf jeden Fall was.“

Lisa und Rebecca werden derweil unruhig. Sie hatten ihre Einzeldates mit David bereits und tauschten Küsse mit ihm – doch danach ging es nicht mehr weiter. Ziehen nun andere Kandidatinnen in der Gunst des Bachelors an ihnen vorüber? Die Aussagen Davids lassen das vermuten. Über Rebecca sagt er: „Ein Kuss bedeutet definitiv etwas. Doch an Rebecca sieht man, dass ein Kuss nicht Sicherheit bedeutet.“

Wird die Favoritin zur Wackelkandidatin?

Auch Lisa äußert ihm gegenüber ihre Enttäuschung, dass er nicht sie für ein Einzeldate auserwählt hat. „Ein bisschen Eifersucht darf sein“, zeigt David zunächst noch Verständnis. In der Nacht der Rosen sucht Lisa erneut das Gespräch mit ihm. David jedoch kritisiert, dass sie die Zeit mit ihm nicht genutzt und sich statt dessen nur über die schwierige Situation beklagt habe. „Manche Gespräche können einen auch zurück werfen“, erklärt er. Muss seine einstige Favoritin Lisa nun auch fürchten, keine Rose zu bekommen?

Ganz im Gegenteil – Lisa bekommt sogar die erste Rose. Xenia und Leyla gehen dagegen leer aus.

Wie es mit David und den Kandidatinnen weiter geht, zeigt RTL am Mittwoch, 19. April, um 20.15 Uhr und RTL+ bereits eine Woche vorher.