Diebstahl in Leinfelden-Echterdingen Staubsaugerautomaten an Tankstelle aufgebrochen

Ein noch unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag drei Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) aufgebrochen und Bargeld gestohlen.