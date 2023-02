Casemanager in Esslinger Pflegeheim

1 Dennis Komisel (Mitte) im Gespräch mit Maria Becker und ihrem Sohn Michael Becker: Die Arbeit mit Senioren und deren Angehörigen macht dem Casemanager Spaß. Foto: Roberto Bulgrin

Sozial statt egal. Dennis Komisel hat sich gegen Gleichgültigkeit und für einen sozialen Beruf entschieden. Der Sozialpädagoge geht voll in seiner Tätigkeit als Casemanager im Esslinger Pflegeheim Obertor auf.















In seiner Freizeit spielt er leidenschaftlich gerne Darts. Aber nicht nur mit den Dartpfeilen, sondern auch bei seiner Berufswahl möchte Dennis Komisel voll ins Schwarze treffen. Das ist ihm nach eigenem Bekunden gelungen. Der 31-jährige Sozialpädagoge ist Casemanager im Pflegeheim Obertor in Esslingen und unter anderem dafür zuständig, dass Nutzer der 24 Kurzzeitpflegeplätze eine Anschlussunterbringung bekommen. In Zeiten von Pflegenotständen, Personalmangel und fehlenden Heimplätzen hat er einen herausfordernden Job.