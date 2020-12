1 Der Einbrecher gelangte durch eine Terrassentür in das Gebäude (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Denkendorf - Ein Unbekannter ist in der Zeit zwischen Mittwoch, 25.11.2020, und Dienstag, 1.12.2020, in ein Mehrfamilienhaus in der Boßlerstraße in Denkendorf eingebrochen. Laut Polizeiangaben hebelte der Täter eine Balkontür auf, drang in eine Wohnung ein und durchwühlte anschließend mehrere Schränke. Ob dabei etwas gestohlen wurde, stehe derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.