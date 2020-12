1 Die Einbrecher kamen über die Terrasse und hebelten die Tür gewaltsam auf (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Philipp von Ditfurth

Bislang unbekannte Täter sind am Freitag in Denkendorf in eine Erdgeschosswohnung eingestiegen und haben neben Bargeld auch mehrere Wertgegenstände erbeutet.

Denkendorf - Eine Wohnung in der Staufenstraße in Denkendorf war am Freitag Schauplatz eines Einbruchs, bei dem neben Bargeld auch mehrere Wertgegenstände gestohlen wurden. Die bislang unbekannten Täter drangen zwischen 16 und 18 Uhr in die Erdgeschoßwohnung ein – den Zugang hatten sie sich über die Terrasse verschafft, wo sie eine Terrassentür mit Gewalt aufgehebelt hatten. In der Wohnung durchwühlten sie diverse Schubladen. Dabei fielen den Einbrechern Bargeld, Schmuck und ein Tablet in die Hände. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Sicherung der festgestellten Spuren erfolgte durch Beamte der Kriminaltechnik.