Die Demokratiebewegung in Weißrussland (Belarus) kämpft seit Jahren für Freiheit und Menschenrechte in dem osteuropäischen Land. Nachdem sich Alexander Lukaschenko, den viele als „Europas letzten Diktator“ sehen, zum Sieger der jüngsten Präsidentschaftswahlen erklärt hat, haben die Proteste deutlich zugenommen – auch in der Esslinger Partnerstadt Molodetschno. Andrej Sannikov, einer der führenden Köpfe der Opposition, setzt auch auf die Solidarität der Esslinger.