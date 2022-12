1 Der Demozug der Querdenker will die JVA umrunden – wie hier bei einer Versammlung am 11. Dezember. Foto: Andreas Rosa

Die Anhänger der Querdenken-Bewegung protestieren am Samstag vor der JVA Stuttgart, in der ihr Gründer Michael Ballweg in Untersuchungshaft sitzt – und das ausgerechnet an Heiligabend.















Stille Nacht, Demo-Nacht: Darauf haben die Anwohnerinnen und Anwohner in Hörweite des Parkplatzes vor der Justizvollzugsanstalt Stuttgart keine Lust. „Das geht schon seit einiger Zeit so, und es ist nicht mehr auszuhalten, jetzt auch noch stundenlang an Heilig Abend“, sagt eine Stammheimerin. Der Anlass der Kundgebung – und einiger in den zurückliegenden Wochen und Monaten – ist die Untersuchungshaft des Querdenken-Gründers Michael Ballweg. Die Demonstrierenden zeigen ihre Solidarität mit ihrem Idol und fordern „Freiheit für Michael Ballweg“.