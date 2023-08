9 Nina Mihilli ist Restaurantleiterin in der Schwarzwaldstube in der Traube Tonbach. Foto: Julian Beekmann

Nina Mihilli ist Maître in der Schwarzwaldstube in der Traube Tonbach in Baiersbronn – und wurde jüngst zur besten ihres Fachs gekürt. Eine Geschichte im Rampenlicht mit Schattenseiten.















„Carpe diem“ ist auf der Innenseite ihres Oberarms tätowiert. Und nach einer Stunde Gespräch kann man es sich gut vorstellen, dass Nina Mihilli ihre Tage ganz wunderbar nutzt und eben jeden Augenblick genießt, wie es die Worte aus einer Sentenz des Dichters Horaz nahelegen. In Nina Mihillis Leben geht es sehr viel um Genuss – und bei der täglichen Arbeit um den ganz großen. Die 30-Jährige ist jüngst vom „Gault & Millau“, einem Restaurantführer für Spitzenrestaurants, zur „Gastgeberin des Jahres“ gekürt worden. Und die Begründung der Jury liest sich wie ein feinsinnig zusammengestelltes Mehr-Gänge-Menü: „Natürlich und unverstellt, so sachkundig wie zugewandt und mit feinstem Gespür für ein ideales Verhältnis von Nähe und Distanz ausgestattet sorgt sie für eine heiter-entspannte Atmosphäre am Tisch sowie – trotz höchster Standards bei flachen Hierarchien – in ihrem großartigen Team.“