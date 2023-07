1 Nahe dem Kraftwerk in Altbach starten und landen Flüge vom Stuttgarter Flughafen. Foto: Bulgrin/Bulgrin

Die Sitze in der Fluglärmkommission für Altbach und Deizisau haben die Position der Kommunen im Neckartal gestärkt. Die Bürgermeister ziehen ein positives Fazit.















Die Beschwerden über Fluglärm in den Rathäusern von Deizisau und Altbach seien weniger geworden, seit die neue Flugroute in Richtung Süden in Betrieb ist. Das hat Deizisaus Bürgermeister Thomas Matrohs beobachtet. „Dass wir jetzt in der Fluglärmkommission vertreten sind, war ein wichtiges Zeichen für die Menschen im Neckartal. Das zeigt, dass auch unsere Anliegen ernst genommen werden“, sagt sein Kollege Martin Funk aus Altbach.