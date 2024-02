Defekter Umschalter unterbricht Versorgung: Stromausfall in der Rettungsleitstelle Esslingen löst Notfallplan aus

1 Auch die Rettungsleitstelle kann in eine Notlage geraten. Foto: dpa

Was passiert, wenn in der Rettungsleitstelle nichts mehr funktioniert, weil der Strom ausfällt? Am Freitag gab es diesen Fall im Kreis Esslingen und der Notfallplan wurde ausgelöst.











In der Integrierten Leitstelle, kurz ILSE, laufen alle nichtpolizeilichen Notrufe aus dem Kreis Esslingen ein. Die Leitstelle in der Wache der Esslinger Feuerwehr, die vom DRK-Rettungsdienst Esslingen-Nürtingen und dem Landkreis gemeinsam betrieben wird, ist rund um die Uhr besetzt. Alle benötigten Rettungs-und Einsatzkräfte werden von hier aus zentral und schnellstmöglich alarmiert. Das funktioniert auch dann, wenn wie am letzten Freitag für ILSE selbst der Notfallplan in Kraft tritt. Wie das Landratsamt mitteilt, wurde am 2. Februar gegen 9.17 Uhr wegen eines defekten Umschalters die Stromzufuhr unterbrochen. Auch die Ersatzstromversorgung war betroffen und ILSE wurde über eine Batterie an die unterbrechungsfreie Stromversorgung angeschlossen, so die Behörde. Weil die Dauer der Störung unklar war, wurden die Notrufe 112 und die Krankentransportrufe 1 92 22 auf Nachbarleitstellen umgeleitet, die von Personal aus Esslingen unterstützt wurden. Gegen 14 Uhr seien die Versorgung wieder hergestellt und die Rufumleitungen aufgehoben worden. „Die Notrufannahme, Alarmierung und die Disposition waren zu keiner Zeit gefährdet“, sagte eine Sprecherin.