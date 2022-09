1 Zweimal zwei Brüder, vier Cousins: die Band Neeve Foto: Check your Head/Pauline Bon/k

Familienbande haben in der Popmusik eine lange Tradition. Die Beach Boys, Oasis, Jackson 5 oder Arcade Fire sind allesamt Bands, die mal mehr, mal weniger aus Familienmitgliedern bestehen. In Weinsberg ein wenig nördlich von Stuttgart setzt ab 2016 eine Band all dem die Krone auf: Hier greifen die beiden Brüderpaare Felix und Axel Seyboth sowie Marius und Philipp Spohrer zu den Instrumenten; zudem sind die vier jungen Männer auch noch als Cousins verbunden.