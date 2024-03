Dauerparker in Wohngebieten: So will Deizisau Wohnmobile am Straßenrand loswerden

So will Deizisau Wohnmobile am Straßenrand loswerden

1 Meistens nicht nach ein paar Stunden weg, sondern oft erst nach Wochen: Wohnmobile am Fahrbahnrand Foto: /Horst Rudel

Am Straßenrand abgestellte Wohnmobile sind häufig ein Ärgernis, weil sie in Wohngebieten Parkraum über längere Zeit blockieren. In Deizisau wollen Bürgermeister und Gemeinderat das Problem nun anpacken – mit dieser neuen Idee.











Wie in vielen anderen Gemeinden, werden auch in Deizisau nicht wenige der dort gemeldeten 117 Wohnmobile und Wohnwagen einfach am Straßenrand abgestellt. Jetzt sollen auf dem Parkplatz am Hölderlinweg Stellplätze für Wohnmobile und Wohnanhänger geschaffen und an die Eigentümer der Campingfahrzeuge vermietet werden. Der Gemeinderat beauftragte während seiner jüngsten Sitzung die Verwaltung, bereits begonnene Planungen weiterzuführen.