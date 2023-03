5 Der Bachelor David aus Stuttgart begrüßt Angelina aus Albstadt. Foto: RTL/Folge 1

Ein Rosenkavalier ist wieder auf RTL unterwegs: David Jackson aus Stuttgart sucht in einer Traumvilla in Mexiko die Dame seines Herzens. Zum Start der 13. Staffel von „Der Bachelor“ dürfen die Zuschauer zunächst einmal den durchtrainierten Content Creator ein bisschen besser kennenlernen, bevor er die 23 Kandidatinnen kennenlernt.

Dabei gibt sich der Bachelor recht freizügig – und zeigt sich splitterfasernackt unter der Dusche. Doch das mehr in der muskulösen Verpackung steckt, will David auch deutlich machen: „Ich bin ein sehr feinfühliger und liebevoller Mann.“

Dass er diese Eigenschaften besitzt, führt er vor allem auf sein liebevolles Umfeld zurück. In Stuttgart-Bad Cannstatt wuchs David mit seiner Mutter, seiner Zwillingsschwester und einer älteren Schwester auf. Auch heute noch pendelt er zwischen Stuttgart und Dubai hin und her.

Im Familienkreis wird auch mal geschwäbelt

Ein Einspieler zeigt David zusammen mit seiner Mutter, die er, neben seinen beiden Schwestern, als die wichtigste Frau in seinem Leben bezeichnet. „Ich bin aufgewachsen mit viel Liebe, meine Mutter trägt wahnsinnig viel Liebe in sich“, erzählt er. Liebevoll und locker geht es tatsächlich zu, wenn die Mutter – in breitestem Schwäbisch – erzählt, dass die Freundinnen der Zwillingsschwester irgendwann nur noch wegen David kamen. Und dann zeigt auch David, dass er seine Wurzeln nicht vergessen hat und fragt in Bezug auf seine Suche nach der großen Liebe im Fernsehen: „Glaubsch, ich kann des?“ – „Ja, du hasch des scho in dir“, lautet die Antwort seiner Mutter.

Zurück in Mexiko spricht der Bachelor wieder Hochdeutsch – bis er sich kurz vor dem Eintreffen der Kandidatinnen noch einmal per Videoanruf Mut von seiner Zwillingsschwester zusprechen lässt. Auch hier schwäbeln die Geschwister miteinander.

Eine Kandidatin beeindruckt den Bachelor

Und dann ist es so weit: Die 23 Kandidatinnen treffen ein und begrüßen eine nach der anderen den Bachelor. Die Aufregung ist bei den meisten Frauen groß, denn jede will möglichst einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Am besten gelingt das wohl Lisa aus Potsdam, mit der David sofort ein Gespräch über ihre Reisen und ihre Zukunftspläne anfängt. Anschließend sagt er: „Ich bin beeindruckt. Das war wirklich so ein Wow-Moment.“ Ein Wow-Moment der anderen Art war wohl das Kennenlernen mit Saskia aus Münster. Nachdem David ihr von seinem Beruf als Content Creator erzählt hat, antwortet sie: „Also bist du Influencer? Ich habe noch nie von dir gehört, dann bist du wohl ein schlechter Influencer.“

Mit den meisten Frauen bleibt es aber bei den üblichen Kennenlern-Floskeln („Wie heißt du?“, Woher kommst du?“). Einen Überraschungsmoment gibt es, als Angelina aus Albstadt ihm sagt, dass sie auch aus Stuttgart sei, aktuell jedoch in Lissabon lebe. In der ersten Folge knüpfen David und Angelina jedoch noch nicht an diese Gemeinsamkeit an – vielleicht kommt das aber noch. Denn Angelina erhält, wie 19 andere Frauen auch, am Ende des Abends eine der begehrten Rosen. Leer gehen dagegen Dahwi, Mariam und Nevin aus. Sie müssen sich bereits am ersten Abend vom Bachelor verabschieden.