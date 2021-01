Ganz ohne Humor geht es nicht, aber fast immer ist auch ein großer Schuss Melancholie in den Fotos und Texten, die Leserinnen und Leser der Eßlinger Zeitung in die Redaktion senden. Wir stellen diese außergewöhnlichen Schnipsel aus dem Alltag der Corona-Zeit in diesem Tagebuch vor.

Esslingen - Es geht einfach nicht vorbei. Wenn sich Schwermut mit (Galgen-)Humor paart, wird es schnell seltsam-unwirklich: Und genau so kommen sich zur Zeit viele Menschen gerade vor. Als wären sie in ein Paralleluniversum gefallen. Was sie dort sehen und erleben, schildern sie im Corona-Tagebuch der Eßlinger Zeitung.