1 Demonstration der Stärke: Eine Fahrtrichtung der B 10 war an einem Juni-Sonntag fest in der Hand der Zweiradfahrer. Foto: Roberto Bulgrin

Verkehrsthemen standen auch im Jahr 2021 im Mittelpunkt vieler kommunalpolitischer Debatten. Um die Trasse für einen Radschnellweg wurde heftig gerungen – und am Ende immerhin eine Annäherung mit dem Land erzielt.















Esslingen - An der Mobilitätswende führt kein Weg vorbei. Das weiß der Gemeinderat. Das weiß der neue Baubürgermeister. Und das weiß auch der neue Oberbürgermeister. Dass Esslingens Radverbände da eine trittkräftige Rolle für sich in Anspruch nehmen, haben sie 2021 erneut bewiesen. Der Rückenwind bläst aus Stuttgart. In den ersten Monaten des Jahres schlug das Regierungspräsidium (RP) zum ersten Mal im Kreis Esslingen mit einer Vorzugstrasse für den geplanten Radschnellweg im Neckartal auf – auch in der Kreisstadt selbst. Die hatte sich mit ganz anderen Dingen herumgeschlagen: Nämlich mit immer lauter werdenden Forderungen, den maroden, eigentlich zum Tode geweihten Alicensteg wieder funktionstüchtig zu machen.