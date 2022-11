Steigende Fallzahlen in Stuttgart Wie man Einbrechern das Handwerk legt

In der dunklen Jahreszeit steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche wieder an. Allein am vergangenen Wochenende wurden gleich mehrere Fälle in der Landeshauptstadt angezeigt. Um den Tätern das Leben zu erschweren, setzt das Polizeipräsidium Stuttgart auf Prävention.