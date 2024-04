Das ist los am Wochenende in Stuttgart

1 Maskenrocker in Stuttgart: Lordi aus Finnland Foto: Lordi/Lordi

Auf dem Frühlingsfest gibt es von diesem Samstag an Masken aller Art – die wahren Verkleidungskünstler aber sind schon am Freitag in Stuttgart: Die Hardrock-Band Lordi spielt im Wizemann.











Link kopiert

Auf dem Frühlingsfest gibt es von diesem Samstag an nicht nur in der Geisterbahn Masken aller Art. Eröffnet aber werden die Maskenspiele bereits an diesem Freitag: Die Hardrock-Band Lordi spielt im Wizemann.