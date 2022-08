1 Daniel Aminati und seine Frau Patrice haben eine Tochter bekommen. (Archivbild) Foto: dpa/Annette Riedl

Daniel Aminati und seine Frau Patrice sind Eltern geworden. Seine Freude drückte der Moderator am Mittwoch bei Instagram aus – und verriet nebenbei den Namen seiner Tochter.















Link kopiert

Am 22. August sind der Prosieben-Moderator Daniel Aminati („taff“) und seine Frau Patrice Eltern geworden. Das verkündete das Paar nun bei Instagram. „Von nun an sind wir Mama und Papa... und wir sind glücklich, dankbar und überwältigt: Ein gesundes, kleines Mädchen - unsere Tochter Charly Malika. Mehr Glück kann es für uns nicht geben“, schrieb der 48-Jährige am Mittwoch auf der Social-Media-Plattform. Das Paar hatte im April geheiratet, Tochter Charly Malika ist das erste gemeinsame Kind.

Auch Aminatis Frau Patrice postete die frohe Botschaft auf ihrer Instagram-Seite. Dort zeigten die Eltern schon erste Bilder des Babys. Zu den ersten Gratulanten bei Instagram gehörte Aminatis Moderationskollegin Rebecca Mir, die eine „tolle Kennenlernzeit“ wünschte.