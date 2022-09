1 Daimler-Truck-Chef will mit dem Bau der Brennstoffzellenfabrik nicht mehr lange warten. Foto: AFP/THOMAS KIENZLE

Seit Wochen blockieren Grundstückseigentümer die geplante Riesenfabrik für Lkw-Brennstoffzellen in Weilheim. Nun macht Daimler Truck Druck und bringt auch andere Standorte ins Spiel.















Der Lkw-Hersteller Daimler Truck dringt auf einen baldigen Baustart für die Brennstoffzellenfabrik in Weilheim an der Teck. Die größte Hürde bei dem Projekt seien einzelne Grundstückseigentümer, die nicht verkaufen wollen, sagte Daimler-Truck-Chef Martin Daum unserer Zeitung. Um die Brennstoffzellen rechtzeitig zum Marktstart der entsprechenden Fahrzeuge liefern zu können, müsste man spätestens Ende des Jahres mit dem Bau in Weilheim beginnen. „Ganz klar: Wir wollen das Projekt in Weilheim verwirklichen. Wenn wir bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht den definitiven Startschuss geben können, müssen wir unseren Plan B aktivieren.“