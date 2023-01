6 Stefan Müller-Doriat (von hinten), Anne Leßmeister, Monika Hirschle und Frank Stöckle (von links) in „D’Mama isch die Beschte“ Foto: Martin Sigmund

Auf gut Schwäbisch: In der Komödie im Marquardt hat das Volksstück „D’Mama isch die Beschte“ mit Monika Hirschle Premiere gefeiert.















Kurzweilig, charmant und trotz mancher Anspielung auf heutige Zustände nicht auf der Höhe der Zeit: So zeigt sich das vor 63 Jahren in Berlin uraufgeführte Volksstück „Das Fenster zum Flur“ in seiner schwäbischen Fassung in der Komödie im Marquardt in Stuttgart.