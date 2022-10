Bekennerschreiben in der Nacht

1 Die Zeitung im Visier von Cyberkriminellen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Die Heilbronner Stimme erscheint nicht mehr – das System wurde gehackt. Von den Lesern gibt es Zuspruch, der Fortgang ist ungewiss, sagt Chefredakteur Uwe Ralf Heer.















Immer wieder waren deutsche Medienhäuser in den vergangenen Jahren Cyberangriffen ausgesetzt. Diese hatten teilweise wochenlang Auswirkungen unter anderem auf Zeitungsproduktionen. Aktuell sind bei der „Heilbronner Stimme“ die IT-Experten gefragt wie nie. Die Zeitung wurde am Freitag gehackt – und erscheint nicht mehr in gedruckter Form. Uwe Ralf Heer, Chefredakteur der „Heilbronner Stimme“, zu Reaktionen, Einschätzungen – und der Frage, wie es mit der Zeitung weiter geht.