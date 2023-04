1 Gesichter des CVJM: Die bisherige Leitende Referentin Gabriele Deutschmann (Zweite von links) geht. Ihre Aufgaben übernehmen Sabine Janssen, Andreas Peschke und Miriam Oesch (von links). Foto: Roberto Bulgrin

Der ehemalige Jünglingsverein ist längst erwachsen geworden: Gabriele Deutschmann hat den CVJM Esslingen lange Jahre begleitet und ihn auch durch sein 150-Jahr-Jubiläum geführt. Nun sucht sie neue Herausforderungen, aber keinen kompletten Neuanfang















Das Herz blutet schon beim Gedanken an den Abschied, denn sie lässt viel Herzblut zurück. Gabriele Deutschmann verlässt den Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) Esslingen. Über 20 Jahre war sie in Voll- und Teilzeit in verschiedenen Funktionen für den auch in der Kinder- und Jugendarbeit aktiven Verein tätig gewesen, davon elf Jahre als Leitende Referentin. Doch sie reißt nicht alle Brücken komplett hinter sich ab und bricht nicht zu völlig neuen Ufern auf. Die 57-Jährige bleibt der christlichen Arbeitswelt im neuen Job verbunden. Die Leitung des CVJM Esslingen übernimmt künftig ein Führungstrio aus Miriam Oesch, Sabine Janssen und Andreas Peschke.